Форум фонда «Защитники Отечества» озвучил планы развития цифровых инструментов

Первый Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества» прошел в Грозном с 25 по 26 июля.

На мероприятии представили новые технологии поддержки ветеранов и семей героев. В их числе персонифицированное анкетирование для репрезентативной выгрузки мер поддержки, новый сервис для получения консультаций, запуск аналитической платформы, разработка дополнительных навыков в чат-боте «Робот Макс» по мерам соцподдержки и типизация базовых мер соцподдержки в субъектах.

Замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что в форуме приняли участие более 500 человек.

«Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Для фонда это — одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев. Забота о них — наш первый приоритет», — сказала Цивилева.

Сообщается, что с 1 июня прошлого года в филиалы фонда поступило свыше 1,3 млн запросов на оказание помощи. Из них более 1,16 млн уже решили.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев напомнил, что внедрение в работу фонда цифровых технологий поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Это первая структура, основной целью которой заявлено персональное комплексное проактивное сопровождение граждан. За этим — будущее цифровизации госуправления. Наша задача — сопровождать ветеранов СВО в удобной для них форме. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки», — сказал Шадаев.

Также в числе спикеров в рамках форума выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак, сообщает пресс-служба АНО «Диалог».

Читайте также: прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы стартовал в России.