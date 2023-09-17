Форум event-индустрии пройдет в Сочи

Форум event-индустрии проводят в Краснодарском крае во второй раз. В деловую программу входят 4 базовые панели: продажи и перспективы, креатив и технологии.

«На курортах Краснодарского края часто проводят туристические, спортивные, праздничные мероприятия. Для этого представлены открытые площадки под открытым небом, оборудованные конференц-залы в отелях и деловых центрах. Фестиваль, посвященный event-индустрии, обещает стать ярким и запоминающимся событием года», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий.

Перед участниками выступят более 50 спикеров, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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