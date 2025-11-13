Формовочную обрезку деревьев проводят на улицах Краснодара

Специалисты удаляют сухие и расположенные вблизи линий электропередачи ветви.

После обрезки их измельчают и вывозят. Такие работы необходимы для растений. Обрезка позволяет сохранить крону деревьев и выровнять высоту ветвей.

Сейчас работы проводят в Прикубанском округе Краснодара. Во дворе дома на улице Атарбекова планируют омолодить 12 деревьев.

