Формовочную обрезку деревьев проводят на улицах Краснодара
Общество
13.11.2025 09:37
Специалисты удаляют сухие и расположенные вблизи линий электропередачи ветви.
После обрезки их измельчают и вывозят. Такие работы необходимы для растений. Обрезка позволяет сохранить крону деревьев и выровнять высоту ветвей.
Сейчас работы проводят в Прикубанском округе Краснодара. Во дворе дома на улице Атарбекова планируют омолодить 12 деревьев.
