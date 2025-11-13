Logo
Формовочную обрезку деревьев проводят на улицах Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/formovochnuyu-obrezku-derevev-provodyat-na-ulitsah-krasnodara
Формовочную обрезку деревьев проводят на улицах Краснодара
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Специалисты удаляют сухие и расположенные вблизи линий электропередачи ветви.

После обрезки их измельчают и вывозят. Такие работы необходимы для растений. Обрезка позволяет сохранить крону деревьев и выровнять высоту ветвей.

Сейчас работы проводят в Прикубанском округе Краснодара. Во дворе дома на улице Атарбекова планируют омолодить 12 деревьев.

Читайте также: в Краснодарском крае высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников.

