Форель оказалась самой бюджетной красной рыбой для новогоднего стола

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/forel-okazalas-samoj-byudzhetnoj-krasnoj-ryboj-dlya-novogodnego-stola
Фото freepik.com

Аналитики компании «Атол» выяснили, что форель является наиболее доступной красной рыбой для меню зимнего праздника. Средняя стоимость килограмма составила 969 рублей.

По данным исследования, проведенного аналитиками за период с января по ноябрь 2025 года, например, килограмм горбуши стоит в среднем 1 тыс. 429 рублей, а лосось — 2 тыс. 213 рублей.

Среди других видов рыбы сельдь оказалась самой дешевой — 593 рубля за кг. Минтай немного дороже — 674 рубля за кг, а скумбрия обойдется в 897 рублей за кг.

Килограмм сибаса в этот период стоил около 1,6 тыс. рублей, а самой дорогой рыбой стала камбала с ценой 3 тыс. 12 рублей за кг, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: средняя стоимость литра шампанского в Краснодарском крае превысила 600 рублей.

