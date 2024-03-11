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«Фонтанка»: врио главкома ВМФ РФ назначили Александра Моисеева

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fontanka-vrio-glavkoma-vfm-rf-naznachili-aleksandra-moiseeva
«Фонтанка»: врио главкома ВМФ РФ назначили Александра Моисеева
Фото пресс-службы Минобороны РФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сменит на посту бывшего главкома ВМФ Николая Евменова, который занимал должность с 2019 года.

Несмотря на то, что Евменов значится на сайте Минобороны РФ главнокомандующим, назначение Моисеева уже «доведено до личного состава главкомата». Ожидается, что адмирал в ближайшее время может избавиться от приставки «врио».

Официальных данных о смене главнокомандующего ВМФ пока нет, сообщает «Фонтанка».

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