«Фонтанка»: врио главкома ВМФ РФ назначили Александра Моисеева
Политика
11.03.2024 09:21
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сменит на посту бывшего главкома ВМФ Николая Евменова, который занимал должность с 2019 года.
Несмотря на то, что Евменов значится на сайте Минобороны РФ главнокомандующим, назначение Моисеева уже «доведено до личного состава главкомата». Ожидается, что адмирал в ближайшее время может избавиться от приставки «врио».
Официальных данных о смене главнокомандующего ВМФ пока нет, сообщает «Фонтанка».
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