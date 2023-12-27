«Фонтанка»: у усадьбы Пригожина в Геленджике появились новые владельцы

Единственный акционер компании «Турстатус» и сын Евгения Пригожина — Павел уступил права на нее АО «Усадьба «Марьина Роща».

Теперь большая усадьба Пригожиных на берегу Черного моря в Геленджике перешла к новым владельцам. Информация об этом появилась в базе СПАРК.

Предварительно, новыми владельцами усадьбы Пригожиных и компании «Турстатус» в Геленджике стали трое миллиардеров: экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев — 40% акций, Альберт Авдолян — 40% акций и Виктор Григорьев — 20%.

Компания «Турстатус» на 49 лет арендовала почти 4 га территории в живописном лесу на берегу моря в пригороде Геленджика. На участке находятся 11 зданий, вертолетная площадка, два бассейна и свой причал, сообщает «Фонтанка».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в октябре выставили на продажу в Геленджике. Стоимость недвижимости оценили в 150 млн рублей.