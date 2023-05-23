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Фонтан на Главной городской площади Краснодара отключили, чтобы в нем не купались школьники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fontan-na-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi-krasnodara-otklyuchili-chtoby-v-nem-ne-kupalis-shkolniki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фонтан на Главной городской площади Краснодара отключили, чтобы в нем не купались школьники
Фото пресс-службы администрации Краснодара

После последнего звонка и торжественных линеек 23 мая многие школьники решили отметить начало каникул прогулкой по городу. Не обошли они вниманием и фонтан на Главной городской площади.

Видео, на котором подростки с ленточками выпускников бегают под струями воды в фонтане распространилось в соцсетях. В администрации города приняли решение временно отключить фонтан. Это объяснили заботой о здоровье детей.

«На некоторое время отключили фонтан на Главной городской площади, когда в нем начали «купаться» школьники. Прежде всего, позаботились об их здоровье — ведь им еще сдавать экзамены. Скоро фонтан снова заработает», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

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