Фонтан из-под земли: в Сочи на улице Мичурина прорвало водопровод
О прорыве водопровода в поселке Красная Поляна 12 октября сообщили очевидцы.
Ролик в соцсети выложили очевидцы. Видно, как вода бьет из-под земли на обочине дороги.
В ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал» рассказали, что прорыв произошел на участке магистрального водопровода диаметром 400 мм, пролегающем на улице Мичурина. Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.
«Завершить работы планируется до конца текущих суток. На это время перебои могут наблюдаться у некоторых из жителей одноименной улицы, а также у проживающих на улице Защитников Кавказа. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды. Отключения воды, которое может затронуть обширные территории не будет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».
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