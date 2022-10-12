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Фонтан из-под земли: в Сочи на улице Мичурина прорвало водопровод

Происшествия
12.10.2022 15:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/fontan-iz-pod-zemli-v-sochi-na-ulitse-michurina-prorvalo-vodoprovod
Фонтан из-под земли: в Сочи на улице Мичурина прорвало водопровод
Кадр из видео t.me/sochitypical

О прорыве водопровода в поселке Красная Поляна 12 октября сообщили очевидцы.

Ролик в соцсети выложили очевидцы. Видно, как вода бьет из-под земли на обочине дороги.

В ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал» рассказали, что прорыв произошел на участке магистрального водопровода диаметром 400 мм, пролегающем на улице Мичурина. Специалисты уже приступили к ликвидации аварии.

«Завершить работы планируется до конца текущих суток. На это время перебои могут наблюдаться у некоторых из жителей одноименной улицы, а также у проживающих на улице Защитников Кавказа. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды. Отключения воды, которое может затронуть обширные территории не будет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

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