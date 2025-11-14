Logo
Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО из Краснодара получить работу

Общество
Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО из Краснодара получить работу
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Фонд «Защитники Отечества» помогает получить меры поддержки тем, кто отстаивает интересы Родины на передовой.

Павел Полторацкий — ветеран боевых действий. После ранения, полученного на СВО, ему дали работу. Теперь он сам помогает бывшим военным и семьям погибших бойцов.

«Я сам являюсь ветераном боевых действий, участником СВО. После получения тяжелого ранения демобилизовался, фонд «Защитники Отечества» помог мне в трудоустройстве. Он помогает уволенным и демобилизованным ветеранам боевых действий в трудоустройстве, получать меры соцподдержки, а также в оформлении разных документов», — отметил социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Павел Полторацкий.

Также фонд помогает с реабилитацией, психологической помощью и санаторно-курортным лечением для ветеранов СВО.

Читайте также: гуманитарный груз отправили в зону СВО из Тимашевского района. Этот сбор стал одним из самых масштабных гуманитарных грузов за последнее время.

