Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО из Краснодара получить работу

Фонд «Защитники Отечества» помогает получить меры поддержки тем, кто отстаивает интересы Родины на передовой.

Павел Полторацкий — ветеран боевых действий. После ранения, полученного на СВО, ему дали работу. Теперь он сам помогает бывшим военным и семьям погибших бойцов.

«Я сам являюсь ветераном боевых действий, участником СВО. После получения тяжелого ранения демобилизовался, фонд «Защитники Отечества» помог мне в трудоустройстве. Он помогает уволенным и демобилизованным ветеранам боевых действий в трудоустройстве, получать меры соцподдержки, а также в оформлении разных документов», — отметил социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Павел Полторацкий.

Также фонд помогает с реабилитацией, психологической помощью и санаторно-курортным лечением для ветеранов СВО.

Читайте также: гуманитарный груз отправили в зону СВО из Тимашевского района. Этот сбор стал одним из самых масштабных гуманитарных грузов за последнее время.

Подпишись, здесь всегда интересно.