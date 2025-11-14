Logo
Гуманитарный груз отправили в зону СВО из Тимашевского района

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Этот сбор стал одним из самых масштабных гуманитарных грузов за последнее время.

Для укрепления позиций наших бойцов из муниципалитета отправили машину со стройматериалами: доски, крепежные уголки, саморезы, гвозди. Все это собрали силами местных депутатов.

— Сегодня мы сопровождаем вас с этим грузом. Будет безопасно для ваших бойцов, чтобы вы чувствовали нашу помощь для вашей безопасности, это не первый и не последний груз. Самое главное, чтобы вы быстрее вернулись с победой.

Во второй рейс машина из Тимашевска отвезла в зону СВО дизельные отопители, печки-буржуйки, антидроновые одеяла и маскировочные сети, продукты питания, собранные волонтерскими штабами.

Читайте также: более тысячи аптечек отправила на СВО волонтерская группа из Каневского района.

