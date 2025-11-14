Гуманитарный груз отправили в зону СВО из Тимашевского района

Этот сбор стал одним из самых масштабных гуманитарных грузов за последнее время.

Для укрепления позиций наших бойцов из муниципалитета отправили машину со стройматериалами: доски, крепежные уголки, саморезы, гвозди. Все это собрали силами местных депутатов.

— Сегодня мы сопровождаем вас с этим грузом. Будет безопасно для ваших бойцов, чтобы вы чувствовали нашу помощь для вашей безопасности, это не первый и не последний груз. Самое главное, чтобы вы быстрее вернулись с победой.

Во второй рейс машина из Тимашевска отвезла в зону СВО дизельные отопители, печки-буржуйки, антидроновые одеяла и маскировочные сети, продукты питания, собранные волонтерскими штабами.

