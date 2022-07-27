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Фонд развития промышленности Краснодарского края вводит новую грантовую меру поддержки

Экономика
27.07.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/fond-razvitiya-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya-vvodit-novuyu-grantovuyu-meru-podderzhki
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Она рассчитана на производителей непродовольственной продукции. Им будут выделять гранты, чтобы они смогли компенсировать затраты по уплате процентов по кредитам. Прием заявок на материальную помощь уже начался.

Для предоставления нового вида поддержки Фонд докапитализировали более чем на 104 млн рублей.

«Грантополучателем может быть производственное промышленное предприятие, осуществляющее деятельность в этой сфере, зарегистрированное более двух лет и имеющее открытый кредит или кредитную линию, выплачивающее по нему проценты», — сказала заместитель директора Фонда развития промышленности Краснодарского края Юлия Любименко.

Предприятия должны относиться к утвержденному перечню ОКВЭД (13-17, 20-33). Средства гранта можно направить на возмещение до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в рублях в коммерческих банках РФ не ранее 21 апреля 2022 года. Заявления на получение грантов можно подавать ежемесячно. Максимально по уплаченным процентам банковского займа предприятие может вернуть до 50 млн рублей.

Подробную информацию о грантах можно получить по телефону: 8 (861) 205-44-09 (доб. 206).

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