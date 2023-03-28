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Фонд развития Кубани будет сотрудничать с Гулькевичским районом и юрбюро Надежды Швачко

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fond-razvitiya-kubani-budet-sotrudnichat-s-gulkevichskim-rajonom-i-yurbyuro-nadezhdy-shvachko
Фонд развития Кубани будет сотрудничать с Гулькевичским районом и юрбюро Надежды Швачко
Фото пресс-службы Фонда развития Краснодарского края

Свои подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве и взаимодействии поставили генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, и. о. главы района Олеся Кливцова и основатель Юридического бюро Надежда Швачко.

По словам Ильи Шакалова, это соглашение предусматривает поддержку бизнеса, оказание юридической помощи, в том числе участникам спецоперации, а также их семьям на бесплатной и льготной основе.

«Соглашение направлено на соблюдение прав и законных интересов граждан, субъектов МСП, реализацию социальных и инвестиционных проектов Гулькевичского района», — отметил генеральный директор Фонда развития.

Кроме того, все участники трехстороннего соглашения будут способствовать продвижению экспортно-ориентированных предприятий Гулькевичского района на зарубежных площадках, инвестфорумах и бизнес-миссиях. Таким образом, предприниматели муниципалитета смогут воспользоваться современными механизмами поддержки бизнеса, развития социального проектирования и укрепления торгово-экономического потенциала района, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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