Фонд развития Кубани будет сотрудничать с Гулькевичским районом и юрбюро Надежды Швачко
Свои подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве и взаимодействии поставили генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов, и. о. главы района Олеся Кливцова и основатель Юридического бюро Надежда Швачко.
По словам Ильи Шакалова, это соглашение предусматривает поддержку бизнеса, оказание юридической помощи, в том числе участникам спецоперации, а также их семьям на бесплатной и льготной основе.
«Соглашение направлено на соблюдение прав и законных интересов граждан, субъектов МСП, реализацию социальных и инвестиционных проектов Гулькевичского района», — отметил генеральный директор Фонда развития.
Кроме того, все участники трехстороннего соглашения будут способствовать продвижению экспортно-ориентированных предприятий Гулькевичского района на зарубежных площадках, инвестфорумах и бизнес-миссиях. Таким образом, предприниматели муниципалитета смогут воспользоваться современными механизмами поддержки бизнеса, развития социального проектирования и укрепления торгово-экономического потенциала района, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.
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