Фонд развития Краснодарского края проведет ежегодную акцию ко Дню Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Фонд развития Краснодарского края проведет во всех муниципалитетах на Кубани ежегодную социальную акцию «К 9 мая готов!». Ее цель — поддержка ветеранов войны и СВО, а также тружеников тыла и отдельных категорий граждан, состоящих на учетах в специализированных госучреждениях региона.

Акцию проведут совместно с соцориентированными общественными организациями региона. В рамках мероприятия «К 9 мая готов!» проведут сбор гуманитарной помощи, продуктовых наборов, творческие встречи, сладкие столы для ветеранов и их семей.

«Также вместе с представителями салонов красоты региона подарим бесплатные прически ветеранам и организуем сладкие столы и тематические встречи, поблагодарим наших Героев, чьи семьи боролись за освобождение нашей страны. Это касается как событий Великой Отечественной войны, так и текущей миссии России по проведению Специальной военной операции», — рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

Принять участие в акции, присоединившись к работе Организационного комитета в своих муниципалитетах, может каждый желающий, сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

Читайте также: спортивно-патриотическая акция «Локомотив Победы» стартует на Кубани.