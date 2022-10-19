Фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставил поручительства на сумму более 2 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2022 году впервые в своей истории краевой Фонд развития бизнеса выдал поручительства на общую сумму более 2 млрд рублей, они позволили бизнесу привлечь 4,6 млрд рублей заемных денег.

Предприниматели используют поручительства Фонда в случае, когда не имеют возможности предоставить залог для получения кредита или займа. Фонд в этом случае выступает гарантом по привлекаемому финансированию.

По словам замглавы региона Александра Руппеля, гарантийная поддержка становится все более популярной у бизнеса.

«Причина здесь не только в развитии регионального рынка кредитования, но и в совершенствовании самого механизма гарантийной поддержки. В этом году мы снизили ставки вознаграждения за предоставление поручительства: в зависимости от вида деятельности вознаграждение Фонда составляет 0,25-0,5% на весь период кредитования. А также отменили ограничения по срокам договоров поручительства, увеличили гарантийный лимит на заемщика, ввели возможность получения полностью беззалоговых кредитов и займов под поручительство Фонда. Спрос на гарантийную поддержку в этом году вырос на 20%», — добавил вице-губернатор.

Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова сообщила о том, что объемы гарантийной поддержки каждый год увеличиваются, процесс получения поручительства становится легче за счет уменьшения пакета документов, смягчения требований к предпринимателям и сокращения сроков рассмотрения заявок.

«Фонд старается сделать продукты актуальными для рынка кредитования с учетом экономической обстановки в стране. Опыт в этой части у нас есть, в период ковидных ограничений поручительства предоставляли по упрощенному порядку с минимальной ставкой вознаграждения, а срок рассмотрения составлял не более 1 рабочего дня», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса.

На Кубани работает горячая линия для предпринимателей 8(800)707-07-11. По вопросам поручительства Фонда можно обращаться по телефонам 8(861) 992-03-65 и 8(861) 992-03-68, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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