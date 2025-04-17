Фонд «Добро и дело» отправил гуманитарную помощь с куличами к Пасхе в Курск

Собирали гуманитарную помощь для жителей Курска и бойцов СВО краснодарский Фонд «Добро и дело» совместно с образовательными учреждениями.

Волонтеры фонда с раннего утра работали над подготовкой посылок, в них — продукты питания, предметы первой необходимости, средства гигиены и более 2 тыс. пасхальных куличей для бойцов, которые сейчас находятся в госпиталях.

Директор фонда Анна Потынга выразила особую благодарность Департаменту образования Краснодара за помощь в организации сбора и доставки груза, а также всех, кто принял участие в акции.

Ранее фонд «Добро и дело» передал из Краснодара в Курскую область 10 т гумпомощи, которая была собрана вместе с местными предприятиями и общественными организациями. В посылки складывают продукты, медикаменты, одежду и предметы гигиены.

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