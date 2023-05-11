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Фонд Дерипаски организовал чартер из Красноярска для матери убитой на Кубани Татьяны Мостыко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fond-deripaski-organizoval-charter-iz-krasnoyarska-dlya-materi-ubitoj-na-kubani-tatyany-mostyko?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Фонд Дерипаски организовал чартер из Красноярска для матери убитой на Кубани Татьяны Мостыко
Кадр из видео t.me/kp_kuban

Об этом в видеообращении рассказала мать Татьяны — Надежда Плешкова.

«Отдельно хочется выразить слова глубокой признательности благотворительному фонду Олега Дерипаски «Вольное дело». Сотрудники фонда оказали неоценимую помощь в организации чартера для прощания с моей доченькой», — сказала она.

Мать Татьяны Мостыко также поблагодарила за оказание всевозможной помощи волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», студентов и педагогов Усть-Лабинского социального педагогического колледжа.

Жестокое убийство аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко произошло в конце апреля в Краснодарском крае. У них лопнуло колесо возле станицы Березанской, когда они возвращались домой. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убитую на Кубани Татьяну Мостыко похоронили 7 мая в Красноярске на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и те, кто слышал о трагедии и решил поддержать близких девушки. Татьяну похоронили в свадебном платье. Об этом рассказала ее мать Надежда Плешкова.

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