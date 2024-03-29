ФОМ: работу Владимира Путина положительно оценивают 84% жителей России

Такие данные представил Фонд общественных мнений по результатам проведенного опроса, которое провели с 22 по 25 марта в 53 регионах РФ.

В социологическом опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет из 104 населенных пунктов.

Согласно исследованию, 84% жителей РФ хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина. Такое же число россиян доверяют действующему главе государства.

Работу Правительства России назвали хорошей 58% респондентов, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Владимир Путин подписал закон о создании в России казачьего мобилизационного резерва. Согласно новым нормам, представители казачьих обществ могут поступать в мобилизационный резерв добровольно. В документе прописаны обязанности и права казачьих обществ по приему в резерв и пребыванию в нем.