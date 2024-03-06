Флористы рассказали, как выбрать и сохранить цветы к 8 Марта

Несмотря на то, что выбор цветов — дело вкуса, с праздником 8 Марта традиционно ассоциируются тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мимоза. Эксперты рассказали, как выбрать растения и продлить им жизнь.

В преддверие Международного женского дня президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева назвали самые популярные цветы к 8 Марта.

«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари — так называемый мышиный гиацинт, а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы… Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — сказала Сафронова.

Николаева отметила, что самой «выносливой» считается альстремерия. Ее еще называют перуанской лилией.

«Она стоит почти до месяца по причине того, что биологически так выращена и стоит до роспуска последнего бутона», — сказала Николаева.

Самой недолговечной флорист назвала мимозу. Этот цветок очень быстро вянет, как бы вы ни старались продлить ей жизнь. Кроме того, она рекомендовала обращать внимание на розы

«Особенно колумбийские и эквадорские розы стоят довольно долго, если за ними следить, чем-то подкармливать, менять воду, соблюдать чистоту в вазе», — сказала флорист.

В качестве подкормки флорист рекомендовала использовать кризал. Это средство на основе лимонной кислоты дезинфицирует воду. Кроме того, сохранить свежесть цветов помогает капля отбеливающего средства или хлорки.

«И самое главное условие — чтобы листья от цветов не стояли в воде и не загнивали. Например, у герберы ворсистый стволик, поэтому эти цветы любят «низкую» воду, высота уровня в вазе должна быть около пяти сантиметров, не более», — сказала Николаева.

Хранить тюльпаны эксперты рекомендовали в ящике для овощей в холодильнике.

«Только обязательно их надо укладывать таким образом, чтобы им ничего не мешало расти, потому что если они будут головкой упираться в какую-то стенку, то обязательно согнутся, будут кривыми, и уже потом вы их ничем не выправите», — сказала флорист.

Нарциссы, по словам Николаевой, тоже недолговечны, но отказываться от них не стоит.

«Они дают столько аромата, столько нежности и красоты, что от этих цветов очень трудно отказаться», — цитирует эксперта RT.

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