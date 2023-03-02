Флорист рассказал, как сэкономить на цветах к 8 Марта

Большинство цветочных магазинов к Международному женскому дню завышают цены на букеты. Однако есть два способа сэкономить на цветах, рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

По его словам, можно заказать цветы заранее — ближе к празднику цены будут расти как у производителей, так и у поставщиков, и в рознице.

«Способа сэкономить тут только два. Первый — это заказать цветы к празднику заранее, в 20 числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно», — отметил Сухаржевский.

Также сэкономить можно, дождавшись 9 марта, добавил флорист.

«Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу», — цитирует Георгия Сухаржевского радио Sputnik.

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