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ФК «Сочи» в зимнее трансферное окно может отдать в аренду троих молодых игроков

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-v-zimnee-transfernoe-okno-mozhet-otdat-v-arendu-troih-molodyh-igrokov
ФК «Сочи» в зимнее трансферное окно может отдать в аренду троих молодых игроков
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

В аренду могут отправить Тимофея Шипунова, Амира Батырева и Даниила Мартового.

«Сейчас они остаются и летят вместе с командой на первые сборы. Там на них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение: оставлять их или отдавать в аренду», — сказал агент игроков Андрей Талаев.

Он подчеркнул, что руководство клуба рассматривает только аренду для Батырева, Шипунова и Мартового. Речи о расторжении контрактов не идет.

Футболисты перешли в «Сочи» из «Твери» летом вместе с уже бывшим тренером Вадимом Гараниным. За это время они суммарно провели за «барсов» 11 матчей.

Футболисты «Сочи» проведут первые зимние сборы в январе. После этого команда отправится в ОАЭ для участия в Зимнем кубке РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Читайте также: новым главным тренером ФК «Сочи» стал Курбан Бердыев.

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