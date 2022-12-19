ФК «Сочи» в зимнее трансферное окно может отдать в аренду троих молодых игроков
В аренду могут отправить Тимофея Шипунова, Амира Батырева и Даниила Мартового.
«Сейчас они остаются и летят вместе с командой на первые сборы. Там на них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение: оставлять их или отдавать в аренду», — сказал агент игроков Андрей Талаев.
Он подчеркнул, что руководство клуба рассматривает только аренду для Батырева, Шипунова и Мартового. Речи о расторжении контрактов не идет.
Футболисты перешли в «Сочи» из «Твери» летом вместе с уже бывшим тренером Вадимом Гараниным. За это время они суммарно провели за «барсов» 11 матчей.
Футболисты «Сочи» проведут первые зимние сборы в январе. После этого команда отправится в ОАЭ для участия в Зимнем кубке РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
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