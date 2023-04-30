ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Торпедо»

Матч 25 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 30 апреля на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сочи».

Счет в матче уже на 7 минуте открыл полузащитник хозяев Жоаозиньо точным ударом с ближней дистанции. На 45 минуте Кирилл Кравцов замкнул головой подачу Жоаозиньо с углового и удвоил преимущество «барсов». На 74 минуте защитник «Сочи» перевел мяч в сетку соперника отличным ударом в дальний угол и довел счет до разгромного — 3:0.

Футболисты «Торпедо» смогли ответить на это только единственным голом, который на 79 минуте забил нападающий Михаил Каймаков красивым ударом из-за пределов штрафной площади.

После этой победы «Сочи» сохраняет 9 место в турнирной таблице РПЛ с 34 набранными очками. Следующий матч «барсы» проведут 8 мая на выезде против «Локомотива».

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