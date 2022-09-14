ФК «Сочи» уступил «Торпедо» в матче Кубка России
Спорт
14.09.2022 17:30
Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел днем 14 сентября на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Счет в матче на 21 минуте открыл полузащитник «Сочи» Амир Батырев после передачи Даниила Мартового.
После перерыва футболисты «Торпедо» забили три мяча: на 54 минуте отличился Давид Караев, на 60 минуте — Игорь Лебеденко, а на 75 минуте — Александр Рязанцев.
Следующий матч в Кубке России «Сочи» проведет 28 сентября на выезде против ЦСКА.
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