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ФК «Сочи» уступил «Торпедо» в матче Кубка России

Спорт
14.09.2022 17:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-ustupil-torpedo-v-matche-kubka-rossii
ФК «Сочи» уступил «Торпедо» в матче Кубка России
Фото vk.com/torpedomoscowfc

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел днем 14 сентября на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет в матче на 21 минуте открыл полузащитник «Сочи» Амир Батырев после передачи Даниила Мартового.

После перерыва футболисты «Торпедо» забили три мяча: на 54 минуте отличился Давид Караев, на 60 минуте — Игорь Лебеденко, а на 75 минуте — Александр Рязанцев.

Следующий матч в Кубке России «Сочи» проведет 28 сентября на выезде против ЦСКА.

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