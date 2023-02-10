ФК «Сочи» уступил «Спартаку» в матче Зимнего кубка РПЛ со счетом 0:2

Матч третьего тура Зимнего кубка РПЛ прошел 10 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби.

Счет на 22 минуте открыл Михаил Игнатов. После ошибки Артема Мещанинова Кейта Бальде перехватил мяч в центральном круге и отдал передачу Игнатову. Он обошел Ваньи Дркушича и пробил под левую штангу.

На 40 минуте после длинного заброса мяч снова получил Игнатов. Он вошел в штрафную сочинцев и отдал пас Кейта Бальде, который забил второй мяч.

Заключительный матч кубка пройдет 11 февраля, встретятся «Ростов» и «Краснодар». Начало в 20:00 мск. Однако «Спартак» уже стал победителем турнира.

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