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ФК «Сочи» сыграл вничью с «Зенитом» в последнем домашнем матче сезона

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-sygral-vnichyu-s-zenitom-v-poslednem-domashnem-matche-sezona
ФК «Сочи» сыграл вничью с «Зенитом» в последнем домашнем матче сезона
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 29 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 27 мая на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на первой минуте открыл полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. Он удачно принял мяч после передачи с фланга и вколотил его в сетку ворот соперника.

«Зенит» смог отыграться на 50 минуте. Мяч влетел в ворота «Сочи» от спины защитника Игоря Юрганова после штрафного удара, который исполнил бразильский легионер «сине-бело-голубых» Мантуан.

После этой ничьи «Сочи» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. Заключительный матч чемпионата «леопарды» проведут 3 июня на выезде против «Урала».

Читайте также: ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА. Команды встретились вечером 27 мая на стадионе «Краснодар» в рамках 29 тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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