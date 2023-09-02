ФК «Сочи» рекомендовали на месяц приостановить матчи на «Фиште» из-за состояния газона

Специальная комиссия Российской премьер-лиги проинспектировала качество поля на стадионе «Фишт» и пришла к выводу, что в ближайшее время матчи на нем лучше не проводить.

«Рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи», — говорится в сообщении Российской премьер-лиги.

На основании этого руководство «Сочи» предложило изменить график чемпионата России по футболу, а именно провести матч со «Спартаком» 16 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, а ответный матч в апреле следующего года на «Фиште». Других домашних матчей у «Сочи» в сентябре н планировалось.

Предложение об обмене стадионами на матчи между «Сочи» и «Спартаком» рассмотрит общее собрание РПЛ 4 сентября в заочном формате.

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