ФК «Сочи» разгромил «Ростов» в 5 туре РПЛ со счетом 4:0

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 19 августа на стадионе «Фишт».

На 16 минуте счет открыл Мартин Крамарич — Тимофей Маргасов дал пас на линию вратарской, где полузащитник и забил гол.

Второй гол на 29 минуте забил Лука Джорджевич после передачи на линии офсайда в дальний угол.

На 69 минуте мяч в ворота «Ростова» снова отправил Мартин Крамарич — благодаря рикошету из-за неудачной подачи Мигела Силвейра полузащитник пробил из-за пределов штрафной.

Четвертый гол забил защитник сочинцев Юрий Медведев — он воспользовался ответным пасом Мигела Силвейра и с угла вратарской пробил мимо голкипера «Ростова».

По итогам пяти туров «Сочи» заработал шесть очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы.

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