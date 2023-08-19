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ФК «Сочи» разгромил «Ростов» в 5 туре РПЛ со счетом 4:0

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-razgromil-rostov-v-5-ture-rpl-so-schetom-4-0
ФК «Сочи» разгромил «Ростов» в 5 туре РПЛ со счетом 4:0
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 19 августа на стадионе «Фишт».

На 16 минуте счет открыл Мартин Крамарич — Тимофей Маргасов дал пас на линию вратарской, где полузащитник и забил гол.

Второй гол на 29 минуте забил Лука Джорджевич после передачи на линии офсайда в дальний угол.

На 69 минуте мяч в ворота «Ростова» снова отправил Мартин Крамарич — благодаря рикошету из-за неудачной подачи Мигела Силвейра полузащитник пробил из-за пределов штрафной.

Четвертый гол забил защитник сочинцев Юрий Медведев — он воспользовался ответным пасом Мигела Силвейра и с угла вратарской пробил мимо голкипера «Ростова».

По итогам пяти туров «Сочи» заработал шесть очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы.

Читайте также: ФК «Сочи» и «Зенит» обменялись вратарями. Основной вратарь «Сочи» — 25-летний Денис Адамов перешел в «Зенит», а 24-летний голкипер «сине-бело-голубых» Никита Гойло перешел в стан «барсов» на правах аренды.

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