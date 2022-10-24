ФК «Сочи» проиграл «Зениту» с разгромным счетом в матче РПЛ

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Матч 14-го тура чемпионата России состоялся 24 октября на «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Уже на 2-й минуте нападающий питерской команды Иван Сергеев забил первый гол. На 11-й минуте автором гола стал бразильский нападающий Малком, а на 25-й — снова Иван Сергеев.

Затем по одному мячу забили Вендел (32-я минута), Вильмар Барриос (53-я минута), Малком (74-я минута) и Густаво Мантуан (76-я минута). Матч завершился со счетом 7:0 в пользу «Зенита».

«Зенит» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице. У «Сочи» 20 очков и 8-е место. В следующем туре 30 октября «Сочи» сыграет екатеринбургским «Уралом», сообщает «Р-Спорт».

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