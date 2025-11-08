ФК «Сочи» проиграл домашний матч «Ростову» со счетом 0:1

В рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги команды встретились вечером 8 ноября на стадионе «Фишт» в Сириусе.

Счет был открыт на 40-й минуте матча. Мяч в ворота хозяев поля забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На перерыв команды ушли со счетом 0:1.

Во втором тайме ни одна из команд не смогла отличиться. Счет остался неизменным.

ФК «Сочи» потерпел второе поражение подряд. По итогам игры команда находится на 15 месте турнирной таблицы. В копилке сочинцев — восемь очков.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Акрона». Встреча пройдет 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

