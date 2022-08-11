ФК «Сочи» продал футболиста молодежной команды в «Црвену Звезду»

Фото пресс-службы ФК «Сочи»

О трансфере 19-летнего полузащитника Егора Пруцева в сербский клуб официально объявили 11 августа.

Егор Пруцев находился в системе «Сочи» с 2019 года. За это время он провел 44 матча за молодежную команду и 1 матч за основную. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за «Текстильщик» и «Нефтехимик» в ФНЛ.

«Благодарим Егора за проделанный путь в составе нашего клуба и желаем успехов в Сербии!», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».

«Црвена Звезда» сообщила, что контракт с Егором Пруцевым рассчитан на 4 года.

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