ФК «Сочи» подписал контракт с 18-летним полузащитником «Крыльев Советов»

Фото pfcsochi.ru

Руководство «Сочи» подписало соглашение с Александром Коваленко. Однако в этом сезоне он продолжит выступать за «Крылья Советов» уже на правах аренды.

В прошлом сезоне 18-летний полузащитник провел за «Крылья Советов» 13 матчей, в этом 2 игры.

В активе Коваленко также 9 матчей за сборную России до 19 лет. В них он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, сообщает RT.

Читайте также: ФК «Сочи» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова.