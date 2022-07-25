ФК «Сочи» подписал контракт с 18-летним полузащитником «Крыльев Советов»
Спорт
25.07.2022 21:02
Руководство «Сочи» подписало соглашение с Александром Коваленко. Однако в этом сезоне он продолжит выступать за «Крылья Советов» уже на правах аренды.
В прошлом сезоне 18-летний полузащитник провел за «Крылья Советов» 13 матчей, в этом 2 игры.
В активе Коваленко также 9 матчей за сборную России до 19 лет. В них он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, сообщает RT.
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