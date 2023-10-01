ФК «Сочи» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ, уступив «Факелу» на выезде

«Сочи» уступил «Факелу» 1 октября в выездном матче 10 тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Счет на 43 минуте открыл нападающий Евгений Марков, который реализовал пенальти. На 47 минуте гол забил полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов.

По результатам матча «Факел» с 8 очками поднялся на 14 строчку, «Сочи» же опустился на последнее 16 место с 6 очками. В следующем туре РПЛ сочинцы 7 октября сыграют с «Зенитом».

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