РПЛ разрешила ФК «Сочи» вновь проводить матчи на стадионе «Фишт»

В начале сентября Российская премьер-лига рекомендовала «Сочи» приостановить проведение домашних матчей на «Фиште» из-за неудовлетворительного состояния газона.

Специальная комиссия РПЛ накануне снова проверила состояние газона на стадионе «Фишт» и пришла к выводу, что клубу удалось провести реновацию покрытия. Теперь газон на «Фиште» отвечает стандартам РФС и может принимать футбольные матчи.

«Сочи» сможет сыграть на «Фиште» уже в ближайших домашних матчах: с «Оренбургом» в Кубке России — 4 октября и с «Зенитом» в РПЛ — 7 октября, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее руководство ФК «Сочи» сообщило, что план восстановления поля на стадионе «Фишт» есть.