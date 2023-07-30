ФК «Сочи» показал новую форму с дизайном от нейросети

Новую форму на сезон 2023/24 ФК «Сочи» представил 30 июля в социальных сетях.

«Футбольная форма на новый сезон объединяет инновационный дизайн, вдохновленный нейросетью, и современные технологии», — заявили в пресс-службе футбольного клуба «Сочи».

В частности, особо в клубе отметили графический узор на футболке — именно его сгенерировала нейросеть.

«Сочи» 30 июля встретится с «Краснодаром» в игре второго тура Российской Премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «быков» в Краснодаре. Начало в 20:00.

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