ФК «Сочи» объявил о трансфере вратаря Максима Рудакова

Российский голкипер подписал контракт с «барсами» и будет выступать за команду под номером 1.

Ранее 28-летний Максим Рудаков выступал за «Зенит», «Ростов», «Ротор», а также финские клубы ХИК и «Хонка». В «Сочи» футболист перешел из «Ростова».

Рудаков является обладателем Кубка России, а также чемпионом Финляндии и обладателем Кубка страны, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Читайте также: состав ФК «Сочи» пополнил венесуэльский форвард Серхио Кордова. Нападающий турецкого «Аланьяспора» перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2023/24.