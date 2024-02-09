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ФК «Сочи» объявил о трансфере вратаря Максима Рудакова

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-obyavil-o-transfere-vratarya-maksima-rudakova
ФК «Сочи» объявил о трансфере вратаря Максима Рудакова
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Российский голкипер подписал контракт с «барсами» и будет выступать за команду под номером 1.

Ранее 28-летний Максим Рудаков выступал за «Зенит», «Ростов», «Ротор», а также финские клубы ХИК и «Хонка». В «Сочи» футболист перешел из «Ростова».

Рудаков является обладателем Кубка России, а также чемпионом Финляндии и обладателем Кубка страны, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Читайте также: состав ФК «Сочи» пополнил венесуэльский форвард Серхио Кордова. Нападающий турецкого «Аланьяспора» перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2023/24.

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