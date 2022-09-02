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ФК «Сочи» объявил о переходе Муссы Сиссако

Спорт
02.09.2022 08:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-obyavil-o-perehode-mussy-sissako
ФК «Сочи» объявил о переходе Муссы Сиссако
Фото t.me/Sochipfc

Предыдущие два сезона 21-летний малийский защитник выступал за бельгийский «Стандарт Льеж».

Теперь Мусса Сиссако будет выступать за «Сочи» под номером 4.

Новичок «барсов» воспитанник французского ПСЖ, за вторую команду этого клуба он провел 24 матча и забил 1 гол.

Также Сиссако является игроком сборной Мали. За национальную команду он провел 4 матча, сообщает RT.

Читайте также: нападающий Максим Барсов покинул ФК «Сочи».

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