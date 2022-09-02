ФК «Сочи» объявил о переходе Муссы Сиссако

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Предыдущие два сезона 21-летний малийский защитник выступал за бельгийский «Стандарт Льеж».

Теперь Мусса Сиссако будет выступать за «Сочи» под номером 4.

Новичок «барсов» воспитанник французского ПСЖ, за вторую команду этого клуба он провел 24 матча и забил 1 гол.

Также Сиссако является игроком сборной Мали. За национальную команду он провел 4 матча, сообщает RT.

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