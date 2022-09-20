ФК «Сочи» объявил о переходе Луки Джорджевича
Спорт
20.09.2022 07:46
Черногорский нападающий перешел в «Сочи» на правах свободного агента 19 сентября. За «барсов» 28-летний Лука Джоджевич будет выступать под 11 номером.
Прошлый сезон форвард провел в датском «Вайле». В 27 играх он забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Джорджевич выступал за «Зенит», «Твенте», «Сампдорию», тульский «Арсенал» и «Локомотив». Также в его активе 11 матчей за сборную Черногории, сообщает RT.
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