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ФК «Сочи» объявил о переходе Луки Джорджевича

Спорт
20.09.2022 07:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-obyavil-o-perehode-luki-dzhorzhevicha
ФК «Сочи» объявил о переходе Луки Джорджевича
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Черногорский нападающий перешел в «Сочи» на правах свободного агента 19 сентября. За «барсов» 28-летний Лука Джоджевич будет выступать под 11 номером.

Прошлый сезон форвард провел в датском «Вайле». В 27 играх он забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Джорджевич выступал за «Зенит», «Твенте», «Сампдорию», тульский «Арсенал» и «Локомотив». Также в его активе 11 матчей за сборную Черногории, сообщает RT.

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