ФК «Сочи» направит средства от матча с ЦСКА пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Матч 22 тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Согласно расписанию, матч пройдет со зрителями. Развлекательные мероприятия на арене отменят.

«Все вырученные с продажи билетов средства футбольный клуб «Сочи» передаст пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле»», — сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

В день матча на стадионе будут усилены меры безопасности, поэтому зрителей просят прийти на матч заранее, чтобы избежать очередей. Начало игры в 16:30.

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