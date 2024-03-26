Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Сочи» направит средства от матча с ЦСКА пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-napravit-sredstva-ot-matcha-s-tsska-postradavshim-pri-terakte-v-krokuse
ФК «Сочи» направит средства от матча с ЦСКА пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Матч 22 тура Мир Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Согласно расписанию, матч пройдет со зрителями. Развлекательные мероприятия на арене отменят.

«Все вырученные с продажи билетов средства футбольный клуб «Сочи» передаст пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле»», — сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

В день матча на стадионе будут усилены меры безопасности, поэтому зрителей просят прийти на матч заранее, чтобы избежать очередей. Начало игры в 16:30.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» передаст средства семьям пострадавших в «Крокусе».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях