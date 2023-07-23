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ФК «Сочи» начал сезон с домашней победы над «Балтикой»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-nachal-sezon-s-domashnej-pobedy-nad-baltikoj
ФК «Сочи» начал сезон с домашней победы над «Балтикой»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 1 тура Российской премьер-лиги сезона 2023/24 прошел вечером 23 июля на стадионе «Фишт». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сочи».

Счет в матче уже на 6 минуте открыл полузащитник «барсов» Мартин Крамарич сильнейшим ударом с острого угла.

На 83 минуте защитник «Сочи» Ваня Дркушич удвоил преимущество в счете отличным ударом головой после навеса с углового удара.

После этой победы «Сочи» занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 26 июля в Кубке России на выезде против «Факела».

Читайте также: ПФК «Кубань» на выезде проиграл «Камазу» со счетом 0:2. Матч 2 тура Первой лиги прошел вечером 23 июля в Набережных Челнах.

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