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ФК «Сочи» на выезде уступил «Спартаку»

Спорт
14.08.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-vyezde-ustupil-spartaku
ФК «Сочи» на выезде уступил «Спартаку»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 5 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 14 августа на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака».

Счет в матче на 57 минуте открыл полузащитник «красно-белых» Квинси Промес. На 71 минуте Антон Зиньковский успешно завершил контратаку. Счет стал 2:0 в пользу хозяев.

На 84 минуте Промес точным ударом оформил дубль и довел счет до разгромного — 3:0.

После этого поражения «Сочи» с 9 очками остался на 5 месте турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 20 августа на выезде против «Ростова».

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