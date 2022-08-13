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ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Динамо»

Спорт
13.08.2022 22:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-sygral-vnichyu-s-dinamo-2
ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Динамо»
Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Матч 5-го тура Мир Премьер-лиги состоялся 13 августа в Москве.

С первых минут хозяева поля создали несколько опасных моментов, но забить не смогли. Ближе к концу первого тайма «Краснодар» стал чаще подходить к воротам соперника, но выйти вперед также не смог.

Во втором тайме команды обменялись несколькими опасными ударами, однако счет в матче не был открыт. Игра завершилась безголевой ничьей.

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