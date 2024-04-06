ФК «Сочи» на выезде сыграл вничью с «Ростовом»

Матч 23 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 6 апреля на «Ростов-Арене». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче уже на 1 минуте открыл форвард «Ростова» Иван Голенков. «Сочи» смог сравнять счет уже на 6 минуте, благодаря голу Кирилла Кравцова.

На 35 минуте гости вышли вперед в счете, отличился новичок Гуарирапа. В добавленное к первому тайму время «Ростов» отыгрался усилиями Роналдо, отправившего мяч в сетку головой после углового удара.

Во втором тайме обе команды имели немало шансов для взятия ворот соперника, но не смогли их реализовать.

После этой ничьи «Сочи» остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» сыграют 13 апреля на домашнем стадионе против «Спартака».

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