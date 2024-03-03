ФК «Сочи» на выезде сыграл вничью с «Балтикой»

Матч 19 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 3 марта на «Ростех Арене» в Калининграде.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды по ходу матча имели шансы для взятия ворот соперника, но не сумели этим воспользоваться.

После этой ничью «Сочи» продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в Чемпионате России «барсы» проведут 10 марта против «Локомотива» в Москве.

Читайте также: ФК «Краснодар» вничью сыграл с казанским «Рубином». Матч 19‑го тура МИР РПЛ между ФК «Краснодар» и «Рубином» прошел 2 марта на стадионе «Краснодар». Встреча завершилось со счетом 1:1.