ФК «Краснодар» вничью сыграл с казанским «Рубином»

Матч 19‑го тура МИР РПЛ между ФК «Краснодар» и «Рубином» прошел 2 марта на стадионе «Краснодар». Встреча завершилось со счетом 1:1.

Открыл счет нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун на 36 минуте матча. На 90 минуте счет сравнял защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

«Краснодар» набрал 39 очков, он остается на первом месте в турнирной таблице. «Рубин» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку. Следующую игру «Краснодар» проведет на выезде против «Ростова». Матч запланирован на 8 марта.

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