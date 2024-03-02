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ФК «Краснодар» вничью сыграл с казанским «Рубином»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-vnichyu-sygral-s-kazanskim-rubinom
ФК «Краснодар» вничью сыграл с казанским «Рубином»
Фото t.me/fckrasnodar

Матч 19‑го тура МИР РПЛ между ФК «Краснодар» и «Рубином» прошел 2 марта на стадионе «Краснодар». Встреча завершилось со счетом 1:1.

Открыл счет нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун на 36 минуте матча. На 90 минуте счет сравнял защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

«Краснодар» набрал 39 очков, он остается на первом месте в турнирной таблице. «Рубин» набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку. Следующую игру «Краснодар» проведет на выезде против «Ростова». Матч запланирован на 8 марта.

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