ФК «Сочи» на выезде разгромил «Урал»

Матч 12-го тура МИР РПЛ пошел 22 октября на «Екатеринбург Арене».

Счет открыли гости — на 15-й минуте отличился полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. Спустя две минуты форвард гостей Никита Бурмистров увеличил преимущество, забив второй гол.

На 34-й минуте матча команда из Сочи довела счет до разгромного. Третий мяч в ворота «Урала» отправил полузащитник Мартин Крамарич. Но уже через четыре минуты хозяева поля смогли отыграть один мяч — гол забил полузащитник Андрей Егорычев.

Точку в матче поставил нападающий «Сочи» Иван Игнатьев. На 85-й минуте он реализовал пенальти. Итоговый счет встречи — 1:4.

В следующем туре «Сочи» сыграет на выезде в Нижнем Новгороде с «Пари НН». Матч состоится 29 октября.

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