ФК «Сочи» на выезде проиграл «Уралу» в Кубке России
Спорт
31.08.2022 17:03
Матч 1 тура группового раунда Кубка России прошел 31 августа на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Счет в матче уже на 7 минуте открыл полузащитник «Урала» Александр Юшин. Он вышел один на один с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и точно пробил в дальний угол.
На 58 минуте матча после прострела игрока «Урала» — Рамазана Гаджимурадова защитник гостей Игорь Юрганов пытался выбить мяч в подкате, но срезал его в собственные ворота. Счет в матче стал 2:0.
Игроки «Сочи» по ходу матча имели множество опасных моментов, но не смогли их реализовать. «Барсы» вышли на эту игру полуосновным составом.
Следующий матч «Сочи» проведет в РПЛ 3 сентября на выезде против «Краснодара».
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