ФК «Сочи» на выезде уступил ЦСКА, потерпев третье поражение подряд

Матч 4 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 13 августа в Москве на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Счет в матче удалось открыть только во втором тайме. На 48 минуте «Сочи» остался в меньшинстве после удаления защитника Марсело, а уже на 53 минуте мяч влетел в их ворота от собственного игрока — Луки Джорджевича.

На 78 минуте полузащитник «Сочи» Мигел Силвейра забил гол и сравнял счет. Но на 89 минуте ЦСКА вновь вышел вперед, благодаря голу Антона Заболотного, который огорчил свою бывшую команду.

А на 94 минуте 17-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно забил гол мощным ударом из-за пределов штрафной площади и установил окончательный счет в матче.

«Сочи» потерпел третье поражение подряд в РПЛ и занимает 10 место в турнирной таблице. Следующий матч «барсы» проведут 19 августа на домашнем стадионе против «Ростова».

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