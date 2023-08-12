ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче четвертого тура РПЛ

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 12 августа в Оренбурге.

Счет открыл на 68-й минуте игры полузащитник Эдуард Сперцян. Он же удвоил преимущество «быков» на 89-й минуте, реализовав 11-метровый.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Краснодар» также обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. Во втором круге «Оренбург» одержал победу — 5:1.

По итогам четырех туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 12 очками.

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