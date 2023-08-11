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«Быки» против Барби: в игре против ФК «Краснодар» игроки «Оренбурга» выйдут на поле в розовом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/byki-protiv-barbi-v-igre-protiv-fk-krasnodar-igroki-orenburga-vyjdut-na-pole-v-rozovom
«Быки» против Барби: в игре против ФК «Краснодар» игроки «Оренбурга» выйдут на поле в розовом
Фото vk.com/fcorenburg

Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 12 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

ФК «Оренбург» на своем поле встретился с «быками». Хозяева поля впервые в сезоне выйдут в розовой форме.

Начало матча в 19:30. До матча пройдут праздничные мероприятия, болельщиков также приглашают надеть на игру розовую одежду, сообщает пресс-служба ФК «Оренбург».

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