ФК «Краснодар» проиграл «Динамо» в Кубке России из-за гола на последней минуте матча

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 9 августа в Москве на «ВТБ Арене». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Динамо».

Счет в матче на 31 минуте открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин точным ударом с пенальти. На 35 минуте форвард хозяев поля Вячеслав Грулев удвоил преимущество в счете.

На 41 минуте «Краснодар» отыграл один мяч, благодаря точному удару Никиты Кривцова. После перерыва — на 47 минуте матча форвард гостей Дэвид сравнял счет в матче.

На 67 минуте Грулев снова вывел свою команду вперед, мощным ударов из-за пределов штрафной площади. Однако на 77 минуте нападающий «быков» Джон Кордоба снова сравнял счет, реализовав пенальти, который сам и заработал. Счет в матче стал 3:3.

Решающий гол в матче на последней добавленной минуте ко второму тайму забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Он нанес удар со штрафного, а мяч влетел в сетку ворот рикошетом от головы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, находившегося в «стенке».

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