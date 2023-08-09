ФК «Сочи» на выезде проиграл «Оренбургу» в Кубке России

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел вечером 9 августа в Оренбурге на стадионе «Газовик». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 12 минуте открыл полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин. На 25 минуте его одноклубник Степан Оганесян удвоил преимущество в счете.

После этого поражения «Сочи» занимает 3 место в группе А Пути РПЛ Кубка России. Следующий матч «барсы» проведут 13 августа на выезде против ЦСКА в РПЛ, сообщает RT.

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